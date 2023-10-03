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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئو الأهلي يتعرضون للخسارة الثانية بدوري الجمهورية

أهلي 2005
أهلي 2005

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ للخسارة الثانية له هذا الموسم، عقب السقوط أمام ضيفه زد بهدفين مقابل ثلاثة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.
 

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وبتلك النتيجة توقف رصيد ناشئي الأهلي عند ٩ نقاط، عقب الفوز في ٣ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣.
وتمكن الأهلي من تسجيل ١٧ هدفًا بالمسابقة بينما تلقت شباكه ٤ أهداف.

الفريق الأول بالأهلي ..

وعلى صعيد فريق الكرة الأول بالأهلي ،  يستأنف الأحمر مواجهاته المحلية غد الأربعاء، بملاقاة نظيره إنبي عند السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي 2022 - 2023.
 كان الأهلي قد حسم تأهله إلى تلك المرحلة على حساب المصري البورسعيدي، بينما تأهل إنبي إلى الدور ذاته بالفوز على نظيره النجوم.
 ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

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