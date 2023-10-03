نادي "المصرية بلازا" يكرم أوائل الشهادات العامة والمتفوقين رياضيًا بالشرقية

بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ..

نظم مجلس إدارة نادى"مصرية بلازا" بمدينة الزقازيق برئاسة المهندس "سمير عبد الشهيد" رئيس مجلس الإدارة، احتفاليته السنوية لتكريم الطلاب المتفوقين علمياً ورياضيًا من أبناء النادي في مختلف الشهادات العامة وخريجي الجامعات، والتى شملت تكريم عدد 200 طالبًا وطالبة من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة والشهادة الاعدادية.

أقيمت الإحتفالية علي مجمع حمامات السباحة بنادي "مصرية بلازا" تحت رعاية المهندس "سمير عبد الشهيد"، وتحت إشراف الدكتورة "دينا سمير" والدكتور "محمد سمير"عضوا مجلس الإدارة، وبحضور النائب اللواء "هاني دري أباظة" عضو مجلس النواب، والنائب المحاسب "ماجد دياب"، والدكتور "نبيل عسكر" عضو مجلس النواب، والنائب "عمرو التونسي" عضو مجلس الشيوخ، والنائبة المهندسة "مي أسامة رشدي" عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة "هند حازم" عضو مجلس النواب، والدكتور "محمود عبد العظيم" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتورة "عائشة عبد الغني هاشم" عضو مجلس الشيوخ ووالدة شهيد الأمن الوطني العقيد "محمد عيد عبد السلام"، والدكتور "عمرو حداد" مساعد وزير الشباب والرياضة، ولفيف كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية وأولياء أمور الطلاب المتفوقين والإعلاميين وأعضاء النادى.

بدأ برنامج الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية أحتوت علي أغاني وطنية وفقرات دينية بمناسبة تزامن حفل التكريم مع الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

من جانبه هنأ المهندس "سميرعبد الشهيد" خلال مراسم الحفل الطلاب المكرمين موجهاً لهم الشكر على ما بذلوه من جهود طوال العام الدراسي، مشيدًا بدور أسرهم واسهاماتهم فى نجاح وتفوق أبنائهم وصناعة جيل جديد لبناء مستقبل مصر، مؤكداً أن العلم هو السلاح الأوحد والأهم للقضاء على الاٍرهاب الذى يحاول عرقلة مسيرة الإصلاح والبناء التى تسير عليها الدولة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا على أن التفوق العلمى هو طريق الوصول إلى الهدف المنشود وهو بناء الدولة المصرية الحديثة.

قدم اللواء هاني دري أباظة، التهنئة للمكرمين، متمنياً لهم التوفيق والسداد وأستمرار النجاح والتفوق في دراستهم وحياتهم العملية، مضيفاً إن القيادة السياسية للدولة، تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالمتفوقين علمياً والمبدعين في شتى المجالات، لأنهم يمثلون مستقبل هذا الوطن وأمله في تحقيق التنمية والبناء، وشدد على أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يوجة دائما بتوحيد كل الجهود والاستفادة من جميع الخبرات للنهوض بالدولة المصرية بالتنسيق والتعاون مع أبنائنا المتفوقين حملة مشاعل التنوير لأنهم سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة وسيتحقق بمشيئة الله على أيديهم ازدهار وتقدم الوطن.

وأعرب المحاسب "ماجد دياب" عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء محافظة الشرقية، مؤكدًا لهم ان هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها فى المستقبل وصانعى مستقبل هذا البلد موجهاً الشكر لكل من ساهم فى تنظيم الحفل وخروجه بمظهر مشرف أشاد به جميع الحضور .

وفي الختام قدم ضيوف الحفل شهادات التقدير والدروع والهدايا التذكارية للمكرمين، معربين عن خالص التهاني القلبية بهذا التفوق ومتنمنيين لهم الإستمرار فى تفوقهم العلمى ودوام السداد والتوفيق فى حياتهم العلمية والعملية.