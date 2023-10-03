محافظ الإسماعيلية يضع إكليلًا من الزهور على النصبِ التذكاريِّ للشهداء

شارك اللواء أركان شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالجيش الثاني الميداني، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وعُزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلًا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

مهنئين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكرى، ومتمنين للشعب المصري أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.