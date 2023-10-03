خبير: انتعاش السياحة وارتفاع معدلات الاشغالات داخل الجونة والغردقة

شهدت مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من السياحة الأوروبية فى التوقيت الحالى، بعد انخفاض عدد السياح الروس، حيث أنها كانت تتصدر أعداد الوصول إلى مدينة الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام.

من جانبه كشف محمد الباز، الخبير السياحي، أن هناك انتعاشا سياحيا وارتفاعا فى معدلات الاشغالات بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة الدولية، حيث تخطت نسب الاشغال الفندقى 80% خلال الشهر الجارى، كما تعتبر الجنسيات الاوربية المختلفة أكثر الجنسيات وصولا إلى مطارى الغردقة ومرسى علم.

وأوضح الباز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الجمهورية الجديدة ، أن أكثر الجنسيات الموجودة داخل عاصمة الجمال الإنجليز والالمان وبولندا وغيرها من الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أن معدل استقبال السائحين من مطار مرسى علم الدولى خلال الاسبوع الجارى كبير جدا، وأغلبهم قادمين من المطارات الاوروبية.

وتوقع محمد الباز أن تعود الغردقة والسياحة بمصر إلى معدلاتها الطبيعية لما قبل 2010.