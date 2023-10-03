عاجل
تحذير عاجل من انتشار حشرة بق الفراش.. فيديو
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

العين يتقدم بثلاثية على أهال في دوري أبطال اَسيا

العين الإماراتي
العين الإماراتي

انتهى الشوط الأول من مباراة العين الإماراتي وأهال التركمانستاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

txt

الفيحاء يتقدم بهدف صابيري على باختاكو بدوري أبطال آسيا

ونجح الفريق الإماراتي في التقدم على نظيره التركمانستاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي تُقام على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

تفاصي الشوط الأول

سيطر العين الإماراتي على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت النتيجة خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى من المباراة.

فقد جاء هدف العين الأول عن طريق إريك يورجنيس في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بينما أضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 32، فيما سجل لابا كودجو الهدف الثالث في الدقيقة 41 من عمر الشوط. 

وكان الجهاز الفني لـ العين الإماراتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عيسي خلفان.     

الدفاع: دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر محمد.

الوسط: بارك يونج.

الوسط الهجومي: سفيان رحيمي، خالد البلوشي، يحيى نادر، كاكو.

الهجوم: لابا كودجو.

مواد متعلقة

الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو الفرنسي

ساندرو روسيل: نيجريرا حصل على أموال من برشلونة مقابل عمله
الجريدة الورقية