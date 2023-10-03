العين يتقدم بثلاثية على أهال في دوري أبطال اَسيا

انتهى الشوط الأول من مباراة العين الإماراتي وأهال التركمانستاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

ونجح الفريق الإماراتي في التقدم على نظيره التركمانستاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي تُقام على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

تفاصي الشوط الأول

سيطر العين الإماراتي على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت النتيجة خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى من المباراة.

فقد جاء هدف العين الأول عن طريق إريك يورجنيس في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بينما أضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 32، فيما سجل لابا كودجو الهدف الثالث في الدقيقة 41 من عمر الشوط.

وكان الجهاز الفني لـ العين الإماراتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عيسي خلفان.

الدفاع: دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر محمد.

الوسط: بارك يونج.

الوسط الهجومي: سفيان رحيمي، خالد البلوشي، يحيى نادر، كاكو.

الهجوم: لابا كودجو.