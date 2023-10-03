عاجل
تحذير عاجل من انتشار حشرة بق الفراش.. فيديو
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

49 مُعدة رفع مخلفات تشارك بمبادرة "بلغني" فى قنا

معدات مبادرة بلغني
معدات مبادرة بلغني

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا ، اليوم الثلاثاء،  اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والقطاعات الخدمية بالمدينة ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " بلغني " التي اطلقتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي تم تنظيمه بمنطقة الكيلو 6 بمدينه قنا ، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية القائمة علي تشغيلها ، بالإضافة للوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها من المعدات ، وتحديد أوجه الدعم اللازم. 

اطلع المحافظ ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، والوفد المرافق لهما ، على المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي 49 مُعدة تنوعت ما بين ( لودر - لودر زاحف - بلدوزر - جليدر - سيارة مكبس - سيارة هوك ليفت - حفار - سيارة مكنسة - سيارة بيك اب - سيارة كسح - بطاحة - تريلا بالمقطورة - نافوري مدمج صغير - نافوري مدمج كبير- سيارة كسح كبيرة - سيارة مياه - سيارة دوبل كابينة - سيارة ونش - شفاط كبير - مولد كهرباء - سيارة اسعاف )

 

بيّن المحافظ،  أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الموارد المائية والري ومديرية الطرق والنقل وقطاع الكهرباء ، وهيئة الطرق والكبارى ومرفق الإسعاف.

 

وأضاف أنه تم المرور على جميع المعدات المصطفة ، وتم تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة ، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها و كفائتها الفنية للقيام بمهامها

 

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمقدم اسامه كمال عضو هيئة الرقابة الادارية ، و المهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

 

وسائل التواصل مع المبادرة 

وأطلقت محافظة قنامبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي ، لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع وعلي الترع ، و تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين ضمن المبادرة ، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorateأو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541 ، و عقب تلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة ، يتم احالتها علي الفور للجهات المختصة للتعامل معها ، بالاضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم .

 

مواد متعلقة

مبادرة "بلغني" فى قنا تستجيب لـ4 بلاغات بتراكم المخلفات

استمرار أعمال مبادرة النظافة "بلغني" فى قنا

سكان قرية أبوشوشة شمال قنا أول المتفاعلين مع مبادرة "بلغني"

قنا تُوفر 3 وسائل للإبلاغ عن سوء النظافة من خلال مبادرة"بلغني"

الجريدة الورقية