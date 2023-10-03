49 مُعدة رفع مخلفات تشارك بمبادرة "بلغني" فى قنا

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا ، اليوم الثلاثاء، اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والقطاعات الخدمية بالمدينة ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " بلغني " التي اطلقتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي تم تنظيمه بمنطقة الكيلو 6 بمدينه قنا ، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية القائمة علي تشغيلها ، بالإضافة للوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها من المعدات ، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

اطلع المحافظ ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، والوفد المرافق لهما ، على المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي 49 مُعدة تنوعت ما بين ( لودر - لودر زاحف - بلدوزر - جليدر - سيارة مكبس - سيارة هوك ليفت - حفار - سيارة مكنسة - سيارة بيك اب - سيارة كسح - بطاحة - تريلا بالمقطورة - نافوري مدمج صغير - نافوري مدمج كبير- سيارة كسح كبيرة - سيارة مياه - سيارة دوبل كابينة - سيارة ونش - شفاط كبير - مولد كهرباء - سيارة اسعاف )

بيّن المحافظ، أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الموارد المائية والري ومديرية الطرق والنقل وقطاع الكهرباء ، وهيئة الطرق والكبارى ومرفق الإسعاف.

وأضاف أنه تم المرور على جميع المعدات المصطفة ، وتم تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة ، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها و كفائتها الفنية للقيام بمهامها .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمقدم اسامه كمال عضو هيئة الرقابة الادارية ، و المهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

وسائل التواصل مع المبادرة

وأطلقت محافظة قنامبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي ، لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة في الشوارع وعلي الترع ، و تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين ضمن المبادرة ، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541 ، و عقب تلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة ، يتم احالتها علي الفور للجهات المختصة للتعامل معها ، بالاضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم .