جولدا مائير بلعت الطعم.. كيف خدعت مصر إسرائيل في نصر أكتوبر؟ (فيديو)

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس محمد أنور السادات طرد الروس وصاحب قرار الحرب في 1973 وكذلك قرار السلام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولدا مائير تلام في إسرائيل لأنها لم تعبئ الاحتياط.



وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الممثلة التي قامت بدور جولدا مائير تستحق الأوسكار في مشهد لما قالتها هنقول بالهجوم المضاد عشان ننقذ القوات في النقط، منوهًا بأن مصر نجحت في خداع إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن جولدا مائير بلعت الطعم المصري من خلال كسينجر.

وطالب المصريين بمشاهدة الفيلم الإسرائيلي؛ لأنه يتحدث بلسان العدو ويتحدثوا عما فعله فيهم الجيش المصري، منوهًا إلى أن نصر أكتوبر حققه الشعب والجيش معا، لافتًا إلى أن يوم 5 يونيو عقب تعرضنا للهزيمة من الكيان الصهيوني تنحى الرئيس عبدالناصر عن الحكم، ولكن الشعب طالب ببقائه في الحكم.

ولفت إلى أنه يوم غرق المدمرة إيلات السويس غرقت، لذا تم تهجير المواطنين من مدن القناة، ورغم كل هذه الأمور لم يعترض أي مواطن بل الشعب كله وقف مع الجيش.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان قائد سرية وكان يتم بناء دشم خلف السرية، وتم هجوم الطائرات الإسرائيلية على الدشم وتم إلقاء قنبلة استشهد على أثرها 10 جنود مصريين، وفي صباح اليوم الثاني تم استكمال العمل.

وأشار إلى أن الدولة خلال ست سنوات التي كان الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في سيناء لم يتم بناء أي مدرسة أو تنفيذ أي مشروع ولكن الشعب كان يساند الدولة في كل قرارتها.

ولفت سمير فرج إلى أن الرئيس مبارك له فضل كبير في نصر أكتوبر، حيث عبرت نحو 220 طائرة مصرية القناة، كما أن العقيد طيار محمد حسني مبارك كان يقضي الأسبوع كاملا في عمله حيث استلم السلاح الجوي وبه 200 طيار وعند الحرب وصل عدد الطيارين إلى 450 طيار، مشددًا على دور الفريق سعد الشاذلي ودوره الكبير في حرب أكتوبر، حيث صمم سترة الجنود المصريين.