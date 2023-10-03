موعد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

يبحث الموظفين بمختلف الهيئات والوزارات عن مواعيد صرف المرتبات بشكل مستمر، إذ أعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 23 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و12 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1،6٪ من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/ 2023، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5٪”.