تطوير وتجميل ميدان ناصر وسط قنا

تابع أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير حديقة ميدان مسجد ناصر بمدينة قنا ، ضمن مبادرة " قنا تتجمل".

وذلك بحضور اللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا ، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمقدم اسامه كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

مشاركة مجتمعية

أشاد المحافظ، بجهود الشباب في أعمال التجميل، والتي تغرس روح الولاء و الانتماء لدى الشباب، مؤكدا أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا قيام جميع أجهزة المحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح أي مبادرات أو أنشطة شبابيه تهدف لتجميل شوارع وميادين المحافظة.

وأضاف بأنه تم إعادة زراعه الحديقه بالنجيل والأزهار ونباتات الزينة ، و تقسيمها إلي احواض ذات أشكال هندسية متنوعة لإضفاء مظهر جمالي بالميدان.

وأشاد المحافظ، بالدور المجتمعي وشركات القطاع الخاص في المشاركة بتجميل مدن المحافظة، مشيرا إلي أنه حريص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق ، باعتبارها متنفسا للأهالي حيث تم بالأمس افتتاح الحديقة العامة بمدينة نجع حمادي ، فضلا عن افتتاح عدد من الحدائق الاخري بمدن المحافظة علي مدار الأشهر الماضية ، ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف زيادة المسطحات الخضراء ، والمساهمة فى الحد من تلوث الهواء.