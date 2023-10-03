تطور جديد في هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام

في تطور جديد بشأن هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام خلال مواجهاتهما الأخيرة بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بتفوق الأخير بثنائية مقابل هدف.



وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الثلاثاء إلى أن ليفربول تمكن من الحصول على تسجيلات بين حكم الساحة في المباراة وبين حكم تقنية الفيديو بشأن الهدف الملغي.

وألغى حكم اللقاء ، هدف لويس دياز لصالح ليفربول عقب الاستعانة بتقنية الفيديو، بالرغم من أن الإعادات التلفزيونية للهدف لم تكشف الخطوط الخاصة التي تم اعتمادها لإصدار قرار الإلغاء.

ومن المقرر أن يعلن ليفربول خلال الأيام القليلة المقبلة ، عن تلك التطورات في الهدف الملغي ، لإيضاحها أمام الجماهير الإنجليزية.

استبعاد الحكمين ..

على صعيد متصل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صحة هدف لويس دياز نجم نادي ليفربول، والذي سجله في شباك نادي توتنهام هوتسبير، مؤكدين على خطأ حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف للريدز.

ومن المقرر غياب الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، حيث لن يشارك كلاهما في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من المسابقة التي تنطلق يوم السبت المقبل.

كانت لجنة الحكام قد أعلنت الأحد الماضي قرار باستبعاد دارين إنجلاند ودان كوك من إدارة مواجهات الجولة المقبلة المقرر لها على يومي السبت والأحد، ويتثني من ذلك القرار كل من حكم الساحة سايمون هوبر والحكم الرابع مايكل أوليفر للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة.