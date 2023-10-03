أزهر سوهاج يحتفل بذكري المولد النبوي والذكري الـ 50 لانتصارات أكتوبر

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية والدكتور محمد حسني مدير عام العلوم العربية والدينية والدكتور ماهر عبدالخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وممثلي الكنيسة والوعظ والعديد من قيادات محافظة سوهاج والمنطقة الأزهرية ومديرى الإدارات والطلاب والطالبات.

افتتحت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ حاتم الحرزاوي وتضمنت العديد من الفقرات والأناشيد الدينية من جانبه قال " حمادي" خلال كلمته أن ذكرى المولد النبوي بمثابة قيم وقدوة لكل المسلمين وفرصة جيدة للتأسى بشخص النبى صلى الله عليه وسلم وصفاته وأعماله مشيرًا لأهمية العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب فى سيرته الكريمة داعيا الطلاب والطالبات لجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فى حياتهم.

كما تناول رئيس المنطقة انتصارات أكتوبر المجيدة وأوضح أن القيادة السياسية اخذت بجميع أسباب النصر وأن الشعب المصري ضرب مثلاً لا يقارن فى التلاحم مع قواته المسلحة مختتمًا حديثه أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل سوء ومكروه.

وخلال كلمته ألقي الدكتور ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج الضوء علي أهمية الاحتفال الذي ينمي النشء علي معاني الانتماء والولاء للوطن، موضحًا أن ذلك دور جناحي تعليم النشء: الأزهر الشريف والتربية والتعليم ، ومعربًا عن تقديره للمؤسسة الأزهرية التي تربى في كنفها منذ نعومة أظافره.



وأعرب القس مرقص فهيم، ممثل الكنيسة عن سعادته بوجوده في هذه الإحتفالية موضحًا حرص مطرانية سوهاج على مشاركة المنطقة الأزهرية فى كافة المناسبات تعبيراً عن أواصر المحبة التى تربط بين الأزهر الشريف والكنيسة،مشيرًا إلى تفوق الشعب المصري دائمًا في الجمع بين الإيمان والأخذ بالأسباب ، راجيًا من الله عز وجل أن تسود دائمًا روح المحبة والتعاون بين الجميع.

واختتم الشيخ رجب محمد عطية، مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج الحفل بكلمة موجزة عن أهمية الاقتداء بسيرة النبي، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، والذي يصادف احتفال الشعب المصري وقواته المسلحة بالذكرى الخمسون لانتصارات اكتوبر المجيدة، مشيرًا إلي تضحيات الشهداء التى بذلوها من أجل وطننا الحبيب مصر.