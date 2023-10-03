زور كارنيه رتبة عسكرية.. تفاصيل متهم بالتزوير فى التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة، ومعه كارنيه برتبة عسكرية "مزور" - إكسسوارات ومهمات عسكرية- كارنيه عسكرى باسم أحد الأشخاص- شهادة تُفيد حصوله على ليسانس "مزورة"- لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته- هاتف محمول عليه بعض الصور له مرتديًا الملابس العسكرية.

واعترف المتهم بطباعة الكارنيه المزور بإحدى استوديوهات التصوير بمحافظة سوهاج ملك أحد الأشخاص "حسن النية" وتحصل على الكارنيه الثاني عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من إحدى المحلات مستخدمًا الكارنيه المشار إليه.

وكشفت التحريات اصطناعه اللوحات المعدنية لدى مالك محل لكماليات السيارات الكائن - بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول "أمكن ضبطه" وبحوزته أدوات التصنيع.

واعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من شخصين- بمحافظتي "سوهاج، وأسيوط" أمكن ضبطهما وبحوزتهما طبنجة- عدد من الطلقات- مبلغ مالي- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب – كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"- قيد دراسي منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة- 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفين يحتويان على ما يثبت نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.