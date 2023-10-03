الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم الفائزين في اختبار مبادرة الموهوبين بجنوب سيناء

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين

 كرم فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، في أرض الطابور الطالبان محمد حازم أحمد عبدالعال، وأحمد ياسر نبيه عبدالمعطي، وهما بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية؛ ذلك لفوزهما في اختبار تصفية الالتحاق بمبادرة “الموهوبون العرب”، في نسختها الثالثة على مستوى العالم العربي، والتى تتم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز، للموهبة والإبداع (موهبة) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

 كانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلنت عن ترشيح 4 طلاب ضمن مبادرة “الموهوبون العرب”، ويأتي ترشيح الطلاب تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهاد سعيد، مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

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