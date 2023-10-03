تعليم سوهاج يتابع تسليم وجبات التغذية للتلاميذ بمدرسة باحثة البادية

تابع ماهر عبد الخالق، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه العميد محمود تمام، والعميد محمود علي إبراهيم، ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بزيارة مدرسة باحثة البادية الإبتدائية بسوهاج، للإطمئنان على سلامة إجراءات توزيع وجبة التغذية بالمدرسة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .





جاء ذلك في إطار متابعة المديرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للإجراءات المتبعة بمدارس المحافظة لاستلام وتوزيع وجبات التغذية للتلاميذ، طبقًا للتعليمات الوزارية حرصًا على سلامتهم.





وفي سياق متصل واصل الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشدد على ضرورة الانتهاء من تسليم جميع الكتب للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.





حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه سليمان محمد بخيت، وكيل المديرية، وخالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا، مدرسة رفاعة الثانوية العسكرية، وحرصوا خلال الزيارة على تفقد الفصول الدراسية، وغرف الأنشطة، وغرفة القيادة العسكرية، وقسم الموهوبين، ومكتبة المدرسة، كما زاروا ميدان الرماية بالمدرسة وشاركوا طلاب المدرسة حصة الرماية.





كما زار الدكتور ياسر محمود، ومرافقوه مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، ومدرسة طهطا الابتدائية الحديثة، بمركز طهطا شمال محافظة سوھاج، وخلال الزيارة شدد وكيل الوزارة على الاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وتطبيق الاجراءات الصحية، حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم.





واختتم وكيل الوزارة زيارته لمدارس طهطا بتفقد مدرسة طهطا الثانوية الزراعية العسكرية، حيث تفقد عددا من أقسام المدرسة للتعرف على انتاجها من الطيور والحيوانات والألبان، وناقش إدارة المدرسة في الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها المدرسة ويمكن للمديرية تلبيتها للارتقاء بالخدمات التعليمية والانتاجية للمدرسة.