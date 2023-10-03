الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه الخميس

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

 أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، التقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الخميس بعد انتهائه اليوم من كل أوراقه المطلوبة.

 إعلان البرنامج الانتخابي وأعضاء الحملة الانتخابية السبت القادم:


 وقال رئيس الوفد عقب إجرائه للكشف الطبي اليوم أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي وتشكيل حملته الانتخابية بجميع المحافظات في اجتماع دعا له الهيئة العليا للوفد.

 وأكد أن برنامجه الانتخابي سيحقق طموحات المصريين ويتضمن حلولًا للأزمة الاقتصادية الحالية بعد الانتهاء من كتابته على يد خبراء ومتخصصين من داخل الوفد وخارجه، مشددًا على أنه اطمأن لنتيجة الكشف الطبي وسوف يتسلم التقرير غدًا الأربعاء.

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