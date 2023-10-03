رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه الخميس

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، التقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعد غد الخميس بعد انتهائه اليوم من كل أوراقه المطلوبة.

إعلان البرنامج الانتخابي وأعضاء الحملة الانتخابية السبت القادم:



وقال رئيس الوفد عقب إجرائه للكشف الطبي اليوم أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي وتشكيل حملته الانتخابية بجميع المحافظات في اجتماع دعا له الهيئة العليا للوفد.

وأكد أن برنامجه الانتخابي سيحقق طموحات المصريين ويتضمن حلولًا للأزمة الاقتصادية الحالية بعد الانتهاء من كتابته على يد خبراء ومتخصصين من داخل الوفد وخارجه، مشددًا على أنه اطمأن لنتيجة الكشف الطبي وسوف يتسلم التقرير غدًا الأربعاء.