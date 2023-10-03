د. محمد حسني يباشر عمله مديرا عاما للعلوم العربية والدينية بأزهر سوهاج

استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية، الدكتور محمد حسني وباشر فضيلته مهام عمله بالمنطقة مديرا عاما للعلوم العربية والدينية والذي كان يشغل منصب مدير عام معهد سوهاج الدينى ثم اختير مديرا عاما للعلوم العربية والدينية بالمنطقة.



وقدم الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية التهاني لمدير عام العلوم العربية والدينية لتوليه منصبه الجديد متمنيا وجميع مديري الإدارات وجميع العاملين بالمنطقة له التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، تكريم الدارسين المتميزين من الكبار والأطفال برواق القرآن الكريم خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة الرواق بمقر الإدارة حيث قام فضيلة الدكتور أحمد حمادي بتوزيع المصاحف القرآنية والجوائز العينية للدارسين الخاتمين والمتميزين بالرواق.



ونظمت إدارة فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور نور الرمادي حفل التكريم لدارسي الرواق الأزهري الخاتمين والمتميزين بحلقات تحفيظ القران الكري، في إطار حرص القيادات الأزهرية في دعم أنشطة الرواق الأزهري وألقى كلمة شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على رعايته لأنشطة الرواق الأزهري كما وجه الشكر والتقدير للمنتسبي الرواق الأزهري على الحرص والاهتمام بحفظ كتاب الله عز وجل الذي هو من أعظم وأجل الأعمال.



وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة فروع الرواق بمحافظة سوهاج بأن الحفل جاء بدعم وحرص محفظي الحلقات: الشيخ محمد سعد محمود عارف والشيخ حماده فؤاد والشيخ عاطف سلمان للدارسين بالحلقات على مواظبتهم بالحضور واجتهادهم في حفظ كتاب الله.