كنت بأدبها.. ننشر تفاصيل جريمة تخلص رجل من زوجته بمساعدة ضرتها

كنت بأدبها عشان اللي بتعمله.. بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل زوجته بمساعدة زوجته الثانية بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر في القاهرة أمام جهات التحقيق

وأضاف المتهم أن زوجته المجنى عليها عقب ضربها فرت من المنزل هاربة وأنه بعد ذلك علم بوفاتها.

ومن جانبه أمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار الزوجة الثانية له، وذلك بعد أن أمرت بتشريح جثمان المجني عليها والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، والاستماع لأقوال المرافق الذي نقل السيدة إلى المستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، قيام المتهم بالتشاجر مع زوجته المجني عليها، في حضور زوجته الثانية، وذلك على حد قوله - كنت بأدبها عشان اللي بتعمله - وفرت الزوجة من المنزل تاركة أياه وهاربة من بطش زوجها إلا أنه علم بعد ذلك بوفاتها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تضمنت وصول سيدة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وبالفحص تبين أنها فاقدة الوعي، وتم عمل اللازم لها إلا أنها توفيت اثناء تلقي العلاج.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة، وصول سيدة تدعى رضا ع – ربة منزل في العقد الرابع من العمر، فاقدة الوعي وبها كسور متفرقة في أنحاء الجسد، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، وسؤال المرافق الذي أحضرها إلى المستشفى، أن السيدة كانت تهرول بمنتصف الشارع وحين استوقفها المرافق لها وسألها عن سبب هروبها في الشارع أخبرته بأنها هاربة من زوجها وزوجته الثانية بسبب التشاجر معها.

وقرر المرافق للسيدة بأنها أخبرته بأن زوجها وزوجته الثانية قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها بالضرب حتى تمكنت من الفرار منهم والهروب إلا أنها فقدت الوعي فجأة مما دفعه لتوصيلها إلى المستشفى بسيارته، وأدخلها قسم الطوارئ إلا أن الأطباء أخبروه بأنها فارقت الحياة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة وضرتها، حيث تم عمل المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة المجني عليها وزوجته الثانية – ضرتها – حيث قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها مما نتج عنه إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة في الجسد ووفاته عقب وصولها المستشفى لتلقي العلاج.