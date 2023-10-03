الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

معتز محمود يشكر أعضاء الصناعة ويؤكد: السلاب لديه خبرة وكفاءة تؤهله لرئاسة اللجنة

لجنة الصناعة بالنواب
لجنة الصناعة بالنواب

تقدم المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بالنواب، بالشكر لاعضاء لجنة الصناعة وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب محمد السلاب علي تقديرهم لجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة اللجنة الفترات الماضية، قائلا: شكرا علي حديثكم وتقديركم لما قدمته.

وأكد معتز خلال تصريحات له اليوم عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب وفوزه بوكالة اللجنة ، أن الجميع داخل اللجنة يعمل علي قلب رجل واحد من أجل تقديم  كل الرؤي والمقترحات للنهوض بالملف الصناعي من اجل خدمة الوطن، مشيرا إلي انه سيؤدي دوره للارتقاء بهذا الملف بعد تركه لرئاسة اللجنة والجلوس علي مقعد الوكيل ، قائلا: كلنا نعمل معا في أي منصب من أجل مصلحة الوطن.

وشدد المهندس معتز محمود علي اقتناعه الكامل بتولي النائب محمد السلاب رئاسة اللجنة فهو وكيل باللجنة منذ اكثر من خمس سنوات فلديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب ، مضيفا أن السلاب شخص طموح وناجح ولديه افكار ورؤي ستساهم في تغيير هذا الملف للافضل.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن من الأمور الجيدة منح الخبرات الأخري فرصة للقيادة، مشددا علي التعاون معا من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة خاصة وان هذا القطاع من أولويات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الجميع داخل اللجنة يعمل ويقدم افكار ومقترحات من اجل الارتقاء والنهوض بالصناعة لخدمة الوطن.

يذكر أن المهندس معتز محمود كان قد تولي رئاسة لجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات متتالية.

مواد متعلقة

فؤاد أباظة : السياسة الخارجية للرئيس السيسي بوصلة عمل اللجنة

د. أيمن محسب يحصد وكالة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

النائبه الوفدية رشا أبوشقرة تحصد أمانة سر الشئون الافريقية بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

البرلمان ينتخب اللجان النوعيه المتخصصة.. إستمرار رؤساء 21 لجنة وتغيير 4 لجان

5 أحزاب تخطر مجلس النواب باختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية

بدوي رئيسا للجنه الاتصالات ونشات منصور ومرثا محروس وكيلين وعبادة لأمانة السر

وكيل مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع

الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر
الجريدة الورقية