معتز محمود يشكر أعضاء الصناعة ويؤكد: السلاب لديه خبرة وكفاءة تؤهله لرئاسة اللجنة

تقدم المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بالنواب، بالشكر لاعضاء لجنة الصناعة وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب محمد السلاب علي تقديرهم لجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة اللجنة الفترات الماضية، قائلا: شكرا علي حديثكم وتقديركم لما قدمته.

وأكد معتز خلال تصريحات له اليوم عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب وفوزه بوكالة اللجنة ، أن الجميع داخل اللجنة يعمل علي قلب رجل واحد من أجل تقديم كل الرؤي والمقترحات للنهوض بالملف الصناعي من اجل خدمة الوطن، مشيرا إلي انه سيؤدي دوره للارتقاء بهذا الملف بعد تركه لرئاسة اللجنة والجلوس علي مقعد الوكيل ، قائلا: كلنا نعمل معا في أي منصب من أجل مصلحة الوطن.

وشدد المهندس معتز محمود علي اقتناعه الكامل بتولي النائب محمد السلاب رئاسة اللجنة فهو وكيل باللجنة منذ اكثر من خمس سنوات فلديه من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لهذا المنصب ، مضيفا أن السلاب شخص طموح وناجح ولديه افكار ورؤي ستساهم في تغيير هذا الملف للافضل.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن من الأمور الجيدة منح الخبرات الأخري فرصة للقيادة، مشددا علي التعاون معا من أجل الارتقاء والنهوض بالصناعة خاصة وان هذا القطاع من أولويات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الجميع داخل اللجنة يعمل ويقدم افكار ومقترحات من اجل الارتقاء والنهوض بالصناعة لخدمة الوطن.

يذكر أن المهندس معتز محمود كان قد تولي رئاسة لجنة الصناعة علي مدار ثلاث سنوات متتالية.