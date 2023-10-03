المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي بمستشفي زايد التخصصي (صور وفيديو)

أجرى د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، المرشح لرئاسة الجمهورية، الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي:



استقبل الدكتور صلاح جودة مدير مستشفي زايد التخصصي والدكتور أحمد سمير نائب المدير العام، د.عبدالسند يمامة رئيس الوفد لإجراء الكشف الطبي، وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية.

قال الدكتور صلاح جودة مدير مستشفي زايد التخصصي: “إن نتيجة الكشف الطبي تراجع من خلال المجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات”.

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي



د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي

د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي