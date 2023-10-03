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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يحصلن على راحة من التدريبات

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

قرر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي منح لاعبات الفريق راحة سلبية  من التدريبات اليوم الثلاثاء.
 

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غدًا .. الأهلي يستأنف مواجهاته المحلية بملاقاة إنبي في الكأس

وجاء قرار المدير الفني بإراحة اللاعبات بعد تأهل الفريق لدور الثمانية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.
ومن المقرر أن يلتقي فريق سيدات يد الأهلي غدًا الأربعاء فريق فاب الكاميروني، عند تمام الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

راحة لفريق الرجال ..

وعلى صعيد منافسات الرجال ، قرر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أيضًا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد نظرا لضغط المباريات في بطولة أفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو.
وفضل الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» بقيادة ديفيد ديفيز استثمار الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم من المباريات، وقرر منح اللاعبين بعض الوقت لزيارة أحد الأماكن السياحية في الكونغو. 
ومن المقرر أن يواجه الأهلي غدًا الاربعاء فريق نزيكو الكاميروني في دور الثمانية للبطولة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

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