سميرة سعيد مع عمرو مصطفى في شتاء 2023

تستعد الديفا سميرة سعيد لعمل غنائي جديد مع بداية الموسم الشتوي للإصدارات العربية المختلفة، حسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

يشارك في ألحان أغنية سميرة سعيد الجديدة الملحن عمرو مصطفى الذي ظهر معها داخل جواليس تسجيلها داخل أحد الاستديوهات، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كانت أحدث اغاني سميرة سعيد من خلال أغنية زعلنا من بعض التي سجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها

زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض



واي كلام بين الحبايب ياما بينا اتقال



الحلوة عيشناها والمرة عيشناها



وياما عملنا لبعض حاجات



ما تروحش يوم من البال



تعبت فبعده وهتعب لسة



دة اكتر شئ قلبي اتمناه اني اكون وياه



وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه



وخوفه عليا احساس مش هنساه



وكل ما بعمل حاجة بفتكرله الف حاجة



انا كل ما بعمل حاجة افتكرله الف حاجة



تعبت في بعده وهتعب لسة



دة اكتر شئ قلبي اتمناه اني اكون وياه



وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه



وخوفه عليا احساس مش هنساه



ايام عيشناها وحسمناها



وياما قولنا لبعض زمان البعد دا ننساه



طب ليه بقى نفارق وقلوبنا تتفارق



دي الايام بتجيب ايام واحشني ابقى معاه



تعبت فبعده وهتعب لسة



دة اكتر شئ قلبي اتمناه اني اكون وياه



انا بيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه



وخوفه عليا احساس مش هنساه