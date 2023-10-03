عاجل
روسيا اليوم: د. عبدالسند يمامة ينفذ أحد أهم شروط الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة يجري الكشف الطبي بمستشفي زايد التخصصي (صور وفيديو) رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية بدأت تدر الأرباح والاستثمارات فيها 255 مليار جنيه
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية 2005

زد 2005
زد 2005

حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 الفوز علي فريق النادي الأهلي بنتيجة 2/3  خلال اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجوله الخامسه من بطولة دوري الجمهورية  على ملعب الأهلي .

txt

تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

وأحرز الأهداف لفريق زد كلا من : يوسف النجار " هدفين" _ عمر ياسر

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد بمباراة اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 

مدير فني ك/ إيان تايلر

مدرب عام ك/ عمر خطاب

مدرب ك/ كريم ايمن 

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر 

إداري الفريق ك/ محمد صلاح

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي 

مخطط أحمال ك/ هوندا 

اخصائي د/ تامر عادل

مسؤول مهمات/ محمد سعد "تتح"

مواد متعلقة

موعد مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

استبعاد حكمين مباراة ليفربول وتوتنهام عن الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية