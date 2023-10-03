زد يفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية 2005

حقق فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 الفوز علي فريق النادي الأهلي بنتيجة 2/3 خلال اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجوله الخامسه من بطولة دوري الجمهورية على ملعب الأهلي .

وأحرز الأهداف لفريق زد كلا من : يوسف النجار " هدفين" _ عمر ياسر

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد بمباراة اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق

مدير فني ك/ إيان تايلر

مدرب عام ك/ عمر خطاب

مدرب ك/ كريم ايمن

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر

إداري الفريق ك/ محمد صلاح

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مخطط أحمال ك/ هوندا

اخصائي د/ تامر عادل

مسؤول مهمات/ محمد سعد "تتح"