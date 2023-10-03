مدير تعليمية أبوتشت يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة العليمات الإعدادية

أجرى الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الثلاثاء ٣ أكتوبر الجاري، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسوؤل الأمن جوله تفقديه لمدرسة العليمات الإعدادية المشتركة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري والوقوف علي معرفة المشكلات التي تعوق انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد والعمل علي حلها بطرق علمية ومنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تفقد المدير العام الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة وهنأ الطلاب بالعام الدارسي الجديد وتجاذب معهم الاحاديث وحثهم علي الاجتهاد والتفوق.

وتابع سجلات الإدارة المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات بالمدرسة والموقف من تسليم الكتب المدرسية وتطبيق الجداول والإشراف اليومي وسجلات غياب الطلاب والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة.

وجه مدير عام الإدارة بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدرسة لمتابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح داخل المدرسة وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين.