ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بتزوير الكارنيهات والرتب العسكرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة، وبحوزته (كارنيه برتبة عسكرية "مزور" - إكسسوارات ومهمات عسكرية - كارنيه عسكرى بإسم أحد الأشخاص - شهادة تُفيد حصوله على ليسانس "مزورة" - لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته - هاتف محمول يحوى عدد من الصور له مرتديًا الملابس العسكرية).

القبض على المتهمين بتزوير الكارنيهات والمحررات الرسمية بالتجمع

وبمناقشته اعترف بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بإحدى استوديوهات التصوير بمحافظة سوهاج ملك (أحد الأشخاص "حسن النية") وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من إحدى المحلات مستخدمًا الكارنيه، وقيامه باصطناع اللوحات المعدنية لدى (مالك محل لكماليات السيارات الكائن - بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول) "أمكن ضبطه" وبحوزته أدوات التصنيع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج، وأسيوط") أمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب – كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة - 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفان يحتويان على ما يثبت نشاطهما الإجرامى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل ، نجحت الاجهزة الامنية ، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.