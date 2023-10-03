موعد مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم لمواجهة قوية بين نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بـ باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب الفريق الإنجليزي في تحقيق الفوز خلال مواجهة البي أس جي، والتي يشهدها ملعب جيمس بارك، معقل نيوكاسل.

موعد مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

تنطلق موقعة نيوكاسل أمام نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يحتضنها ملعب الفريق الإنجليزي.

القنوات الناقلة لموقعة نيوكاسل وباريس

تُنقل موقعة نيوكاسل أمام باريس عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية.

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