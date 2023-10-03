تعرف على موعد عودة دي ليخت لتشكيلة البايرن

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن المدة التي سيغيب فيها ماتيس دي ليخت عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وقال النادي الألماني ، أن النقص الذي يعاني منه في خياراته لمركز قلب الدفاع قد يتواصل مع استمرار غياب ماتيس دي ليخت بسبب الإصابة.

وأضاف: لن يتمكن الدولي الهولندي من العودة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب إصابة في الركبة.

وقال كريستوف فروند مدير الكرة بنادي بايرن خلال تواجد بايرن في كوبنهاجن قبل مواجهة فريق المدينة الدنماركية في دوري أبطال أوروبا إن دي ليخت لا يزال يعاني من ألم شديد ولا يستطيع التحرك بركبته بشكل جيد حتى الآن.

ويغيب دي ليخت عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوخوم 7 - صفر في سبتمبر الماضي.

وتقتصر خيارات المدير الفني توماس توخيل لمركز قلب الدفاع حاليا على دايوت أوباميكانو ومين جاي كيم فقط.

بينما ينتظر اتخاذ بشأن التعاقد مع اللاعب السابق جيروم بواتينج الذي لا يرتبط بعقد مع أي نادِ حالياً.