لابا كودجو يقود تشكيل العين أمام أهال بدوري أبطال اَسيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أهال التركمانستاني، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

تشكيل العين الرسمي أمام أهال

ومن المقرر أن يلعب المدرب ألفريد سكرودر، المدير الفني للعين بطريقة لعب 4:1:4:1، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عيسي خلفان.

الدفاع: دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر محمد.

الوسط: بارك يونج.

الوسط الهجومي: سفيان رحيمي، خالد البلوشي، يحيى نادر، كاكو.

الهجوم: لابا كودجو.

تشكيل العين لمواجهة أهال

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