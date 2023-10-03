وزير التربية والتعليم: نولي أهمية كبيرة لتدريس القيم والأخلاق

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتدريس المناهج القومية وكتاب القيم والأخلاق.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتركيز على القيم المطلقة وأن يتم تدريسها من خلال الأنشطة وليس كمعلومات فقط مع وجود قدوة للطلاب لتعلم القيم الوجدانية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع خبراء التعليم الذين شاركوا فى فعاليات الحوار الوطنى "الطريق نحو الجمهورية الجديدة" بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث ودراسة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

وزير التربية والتعليم يؤكد تطوير المناهج بمعايير دولية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، بمشاركة جميع الأطراف والخبرات ذات الصلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ما تم من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو امتداد لتطوير المرحلة الابتدائية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة أو Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تبذل كل الجهود لتحقيق عدد من المستهدفات المتمثلة في تطوير المناهج التعليمية التي تعد الطلاب بما يتواكب مع متطلبات وظائف المستقبل بالتوازي مع تدريب وتأهيل المعلمين باستمرار بهدف تحقيق التنمية المهنية الشاملة والمستدامة لهم، عبر تنفيذ حقائب تدريبية متنوعة ومطورة، فضلا عن مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية وهو ما يتم تنفيذه حاليا والذي أثبت نجاحا كبيرا في تحقيق أهداف الوزارة بتطوير التعليم الفني.

وفيما يتعلق باستحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات، قال وزير التربية والتعليم إن هناك رؤية لتطوير مرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أن أساسيات التطوير هي الإسراع التعليمي وحرية الاختيار وتعدد المحاولات، مضيفا أنه سيتم في هذا الإطار إطلاق حوار مجتمعي بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للوصول إلى الآليات المناسبة لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وحضر الاجتماع اللواء يسرى عبدالله سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور كمال مغيث أستاذ التربية بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة فاتن عزازی استاذ التخطيط – المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ومحمود السيد سلامة الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

