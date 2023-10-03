جهود مكثفة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط امطار غزيرة حيث تتضمن هذه الاجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الامطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة ومتابعة اعمال تطهير وتسليك بالوعات الامطار ومراجعة اعمال الكهرباء.

حيث تابع " مختار"جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الامديد في تنفيذ محاكاة التصدي لإحتمالية تواجد تجمعات الامياة ببعض المناطق واعمال تطهير بالوعات الامطار ومراجعة اعمال الكهرباء.

وفي هذا الصدد اوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد انه تم متابعة تنفيذ محاكاه على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى ومتابعة تنفيذ خطة لاستقبال فصل الشتاء ومجابهه تقلبات الطقس والسيول بالانتهاء من مراجعه غرف تصريف مياه الأمطار وتسليك البالوعات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين وكذا تدريب العاملين في منظومة التصدي لتجمعات الامطار استعدادا لمواجهه مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

والجدير بالذكر ان " محافظ الدقهلية" كان قد عقد عدة اجتماعات" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية اخطار هطول امطار غزيرة، حيث اكد "مختار" خلال هذه الاجتماعات بضرورة تطبيق نموذج محاكاه علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو امطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء .

وأشار " المحافظ " الي انه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا باول خلال موسم الأمطار.

وكما كلف " مختار" الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة.