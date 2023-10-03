بث مباشر | ترامب يصل إلى المحكمة.. تحدى القاضي وتناول الطعام في الجلسة

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لقرائها، تقدم بثًا مباشرًا لوصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة في الجلسة الثانية له.

وفي جلسة أمس، هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي حضر الجلسة طواعية القاضي والمدعية العامة، في اليوم الأول لجلسات محاكمته في قضية فساد، يمكنها أن تقضي على امبراطوريتة المالية.

تحدى القاضي بالنظر

وفي لحظة دخوله القاعة نظر إلى المدعية العامة التي حركت القضية ضده، ليتيتا جيمس، لكنها تجنبت النظر إليه، بينما كان يمر إلى جوارها محملقا.

وتضم قائمة المتهمين في القضية المدنية عددا من المديرين في مؤسسة ترامب المالية، وكذلك نجليه، دونالد الابن، وإريك.

ووجه الادعاء إليهم اتهامات بالاحتيال وتزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية كاذبة والتآمر.



وبمرور أحداث الجلسة بدأ ترامب يحملق بغضب في وجه القاضي، أرثر إنغورون. وفي حوار، قبل بداية الجلسة ، كان مسموعا في طرقات المحكمة مع اثنين من محامية وصف ترامب القاضي بأنه "حكم منحاز".

كما هاجم أيضا المدعية العامة في تصريحات صحفية قال فيها "إن هذه القضية مزيفة، إنها عار. ولكي تعلموا فقط، جميع بياناتي المالية شديدة الدقة، ولا توجد أي جريمة . إنها جريمة ضدي أنا".

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وحسب تاريخ ترامب الهجومي، يتوقع الخبراء مناخا مليئا بالانتقادات خلال المحاكمة.

وبدأت الجلسة بعرض فريق المدعية العامة القضية أمام المحكمة. وقال إن المتهمين شاركوا عمدا في جرائم احتيال، مكنت ترامب من التهرب من ضرائب بقيمة 100 مليون دولار.

وبدأت المدعية وفريقها الإجراءات باتهام ترامب والمتهمين الآخرين بارتكاب عمليات احتيال عمدًا وباستمرار، جنى منها الرئيس السابق أكثر من 100 مليون دولار.

وأصدر القاضي، إنغورون، حكما ضد ترامب الأسبوع الماضي، في قضية منفصلة، وجد فيها أن ترامب بالغ في قيمة ممتلكاته بمئات الملايين من الدولارات ليحصل على قروض من البنوك.

وفي الجلسة الأخيرة، هاجم فريق الدفاع عن ترامب، المدعية ليتيتا جيمس وفريقها. وقالوا إن همَّ هذه المدعية "هو الذهاب لعملها لإدانة ترامب ثم العودة إلى المنزل".

تهرب ضريبي

وقالت ألينا هبا، محامية ترامب، إنه لم يبالغ أبدا في قيمة ممتلكاته، بما في ذلك قصره في مار آلاغو.

وبعد ذلك تجادل فريق الدفاع مع القاضي، بخصوص قانونية اعتبار رأي الخبراء العقاريين، شهادة يعتد بها.

وأثار هجوم دفاع ترامب على المدعية العامة حفيظة القاضي، إنغورون، وقال إنه بين في وقت سابق أن القضية ليست مسيسة.

كانت فترة ما بعد الظهر في المحكمة أكثر هدوءًا، إذ أدلى محاسب ترامب السابق دونالد بندر بشهادته كأول شاهد يستدعيه مكتب المدعي العام.

وكان بندر قد شهد ضد ترامب في قضية منفصلة قبل عام، وأكد أنه كان يحاول التهرب من الضرائب.

لا حبس

وركزت شهادة بندر الأخيرة، والتي استمرت ساعتين تقريبا، على عمله مع مؤسسة ترامب.

وقال إنه عمل على إعدادات الإقرارات الضريبية لترامب واستكمل العمل المحاسبي لكيانات الرئيس السابق التجارية.

ولا يواجه أي متهم في القضية خطر السجن، لأنها قضية مدنية، وليست جنائية.

وسيبت القاضي، وليس هيئة محلفين، في القضية التي سوف يستغرق نظرها ثلاثة أشهر.

ويطالب الادعاء بتغريم ترامب 250 مليون دولار، ومنعه من ممارسة الصفقات في نيويورك.

وهناك إمكانية لأن يفقد ترامب بعض ممتلكاته والتي تعد بمثابة معالم متعلقة باسمه.

ولا يمكن أن يواجه ترامب مخاطر أكبر ذلك.

تناول طعامه في المحكمة

أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جديد حبه الكبير للوجبات السريعة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة الاحتيال، حيث نشر وظهر في أكثر من صورة وهو يتناول وجبات من ماكدونالدز بعدما نشر موقع "TMZ" صور لاثنين من حراس الأمن بعد ظهر الاثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة ماكدونالدز.

وأضاف ترامب: “كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب والتي من المقرر أن تستمر حتى أوائل ديسمبر المقبل”.

ويتوقع أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه والذي يرافقه من مستشارين ومحامين وكان قد سبق للرئيس الأمريكي السابق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأمريكي كليمسون تايغرز حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.