رفع كفاءة الشوارع والميادين بمدينة جمصة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع الاشغالات بمدينة جمصه وكافة قطاعات العمل بالمدينة..

وفي هذا الإطار أوضح ، احمد حمدي رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم المرور علي المدرسة الابتدائية بالمدينة لتفقد محيط المدرسه والفصول ودورات المياه مع بدء العام الدراسي الجديد،كما تم تكثيف أعمال النظافه وتمهيد طريق المدرسه تم اليوم متابعه أعمال رفع كفاءه مستوى النظافه والتجميل بالمدينه حيث شملت الأعمال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والنخل واستخدام السياره المكنسيه،كما استمرت اعمال القضا علي البرك والمستنقعات ب١٥ مايو وتشغيل اجهزه الملاريا للقضاء علي الذباب والناموس كما تم رفع الاشغالات من الشوارع من اجل تسيير الحركه المروري..

كما تابع مختار جهود رئاسة مركز بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة للمرور علي المنشآت التعليمية والتي شملت المرور علي معهد بلقاس بلقاس النموذجي..

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين وجهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين..



