الدقهلية تتصدى للتعديات على الأراضى الزلراعية أراضى الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة.

وأكد مختار أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

وتابع مختار تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن وطلخا وتمي الامديد والسنبلاوين لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعه تراخيص البناءالصادرة..

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة بلوك خارج الحيز العمراني مخالف لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذيه على مساحة 130 متر مربع بقريه كفور العرب التابعه للوحدة المحليه بدميرة مركز طلخا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأكد المحاسب سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض بداخلة عدد 2 غرفة بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بناحية قرية الربع علي مساحه 120م٢ وكذا ازالة سور مقام بالدبش الابيض بطول 60 م بناحية دعبس بالملاك وتمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأشار المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه في المهد بنطاق الوحده القروية بميت غريطة عبارة عن قواعد خرسانيه اسمنتيه وسمل علي مساحه (20) سهم خارج الحيز العمراني وتمت الازاله الفورية فى المهد ومتابعة تنفيذ ازالة في المهد لأحد المواطنين بقرية كفر عزام التابعه للوحده القرويه بكفر غنام لقيامه بالشروع والتعدي علي الارض الزراعية ببناء عدد2 مقبرة علي مساحة 9م وتمت الازاله على نفقة المخالف وكذا تم متابعة تنفيذ ازاله فى المهد لأحد المواطنين بناحية قرية طوخ الأقلام إزالة بروز لأحد منازل املاك الدوله بالقريه عباره عن بناء تنده وبروز 1 متر فى الشارع الرئيسى بعرض 2.5 وبأرتفاع 2.5 متر بالتعدي على الشارع وعلى خط التنظيم وعلى املاك الدوله وقد تمت الازاله على نفقة المواطن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال جميع المخالفات..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.