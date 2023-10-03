رجل الأعمال الكيني يحول البلاستيك إلى وقود

يقوم جيمس موريتو وشركته Progreen Innovations Limited بتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود لتشغيل السيارات والمحركات بجميع أنواعها.

هل يمكن للنفايات البلاستيكية أن تغذي سيارتك؟ وهذا ما يفعله أحد رواد الأعمال الكينيين.

ومن خلال تسخين البلاستيك في درجات حرارة عالية جدًا في غياب الأكسجين، وهي عملية تعرف باسم الانحلال الحراري، يقوم موريتو بتحويل النفايات مرة أخرى إلى زيت أو سائل هيدروكربوني.

أحد المنتجات الثانوية لهذه العملية هو الفحم الحيوي الذي يستخدم بعد ذلك لتزويد الأفران بالوقود.

"نحن ننتج نوعين من الوقود البديل، الوقود الأول هو البنزين البديل الذي يستخدم للآلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالنسبة لوقود الديزل البديل الذي يمكن استخدامه بواسطة محركات الديزل الثقيلة: المولدات، فهو يستخدم بواسطة المركبات أيضًا يقول موريتو: "في سيارتي الخاصة، هذا ما أستخدمه".

مشكلة متنامية:

مع تزايد مشكلة النفايات البلاستيكية في جميع أنحاء العالم، يأتي مشروع Progreen Innovations في الوقت المناسب.

ويبلغ إنتاج النفايات العالمي 400 مليون طن سنويًا، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

يتم حرق 12% فقط من تلك النفايات، ويتم إعادة تدوير 9% منها.

سوف تستغرق النفايات التي تنتهي في مدافن النفايات، أو في الطبيعة مئات السنين لتتحلل، هذا إن تحللت على الإطلاق، وذلك بسبب بنيتها الكيميائية القوية والمتينة.

حلول مبتكرة:

يقول نيكسون أوتينو، خبير تغير المناخ المحلي ومستشار الاستدامة، إن ابتكار موريتو يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

يقول أوتينو: “إن الطريقة الأكثر فعالية للكربون في التعامل مع النفايات البلاستيكية هي عدم إنتاج البلاستيك على الإطلاق لذلك نحن بحاجة إلى الابتكار لإيجاد بدائل للمواد البلاستيكية”، ولكن في حين أننا نمتلك المواد البلاستيكية، تلك التي أنتجناها بالفعل، فإننا بحاجة إلى استكشاف جميع الخيارات.

وأعتقد أنه ينبغي تشجيع الانحلال الحراري والعمليات منخفضة التقنية المنتجة محليًا مثل تلك التي توصل إليها المبتكر".

الغازات السامة:

يقول أوتينو إن غالبية الغازات السامة الناتجة عن تفاعل الانحلال الحراري يتم إعادة توجيهها مرة أخرى إلى العملية.

"هناك قلق حقيقي بشأن الغازات الضارة التي يتم إطلاقها من خلال عملية الانحلال الحراري لكن الناس بحاجة إلى معرفة الفرق بين الانحلال الحراري والحرق، حرق في عملية الهواء، والانحلال الحراري هو حرق في نظام مغلق،" يوضح أوتينو. "لذا، هناك بالفعل كمية محدودة من الغازات السامة التي يتم إطلاقها.

ولكن على الرغم من إطلاق تلك الغازات السامة، إلا أن هناك الآن تقنيات يمكن أن تساعد في تسخير تلك الغازات أو تنقيتها بالفعل."

ليس للبيع في الوقت الراهن:

ولم يتم بيع وقود موريتي بعد، لأنه لا يزال ينتظر موافقة مكتب المعايير الكيني.

في الوقت الحالي، تستطيع شركة بروجرين إنوفيشنز إنتاج 1000 لتر من الوقود كل يومين إلى ثلاثة أيام، مع تحويل 80% من النفايات البلاستيكية المستخدمة إلى وقود.

وهذا يعني أنه مقابل كل 300 كيلوغرام (660 رطلًا) من البلاستيك توضع في المفاعل، يخرج منه 240 لترًا (50 جالونًا) من الوقود.