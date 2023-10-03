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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لامبارد يشيد  بـ "بوكتينيو" مدرب تشيلسي

فرانك لامبارد
فرانك لامبارد

أكد فرانك لامبارد المدرب السابق لتشيلسي اللندني أن تعثر فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي لم يشكل مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق تدريب تشيلسي في يوليو الماضي بعد أن احتل الفريق المركز 12 في نهاية الموسم السابق الذي تعاقب على تدريبه خلاله كل من توماس توخيل وغراهام بوتر ولامبارد.

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بوكتينو

وحاليا يحتل فريق بوكيتينو الذي يتكون من مجموعة كلفت النادي الكثير المركز 11 بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد حصوله على 8 نقاط من 7 مباريات.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: لم تفاجئني تماما بعض الصعوبات التي يواجهها النادي حاليا، أعتقد أنني واجهت مثل هذا الموقف بصورة مباشرة في نهاية الموسم.

وقال لامبارد وهو الهداف التاريخي لتشيلسي الذي لعب له ما بين 2001 و2014 إنه كان يتوقع أن يحصد فريقه السابق عددا أكبر من النقاط لكنه لم يتوقع أبدا أن يحقق انتفاضة فورية تحت قيادة بوكيتينو.

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