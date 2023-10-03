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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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على خطى العراف.. ضبط منتحل صفة ضابط بهوية مزورة

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطةالتجمع الخامس) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة، وبحوزته (كارنيه برتبة عسكرية"مزور" - إكسسوارات ومهمات عسكرية- كارنيه عسكرى بإسم أحد الأشخاص - شهادة تُفيد حصوله على ليسانس "مزورة"- لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته- هاتف محمول يحوى عدد من الصور له مرتدياً الملابس العسكرية).

 

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واعترف بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بإحدى إستوديوهات التصوير بمحافظة سوهاج ملك (أحد الأشخاص "حسن النية") وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهواً من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من إحدى المحلات مستخدماً الكارنيه المشار إليه ، وقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى(مالك محل لكماليات السيارات الكائن - بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول) "أمكن ضبطه" وبحوزته أدوات التصنيع.

كما اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج ، وأسيوط").

 أمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب –كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محلياً ، ودولياً"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة  - 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفين يحتويان على ما يثبت نشاطهماالإجرامى).

يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخليةلمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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