"العمر مجرد رقم".. سيدة تقفز بالمظلات في عمر الـ104 أعوام

قفزة من ارتفاع شاهق

"العمر مجرد رقم".. العنوان الأفضل لفيديو تم تصويرة من رحله لسيدة عجوز بعمر الـ104 أعوام وهي في رحلة بالقفز بالمظلات من الطائرة، وهو فيديو يخطف الأنفاس بالنسبة للكثيرين، حيث إن سيدة عجوز تعاني من عدم القدرة بشكل كبير على الحركة، إلا أنها تنفذ قفزة بالمظلات من ارتفاع شاهق.

قفزة بالمظلات من ارتفاع شاهق

وقبل هذه القفزة بالمظلات من ارتفاع كبير جدًا، تركت السيدة العجوز جهاز المشي الخاص بها على الأرض وقامت بقفزة خطيرة شمالي إلينوي.

وبعد هذه القفزة من ارتفاع كبير، كانت معمرة أمريكية وصلت بعد القفز بالمظلات أمام حشد من الناس كان بانتظار وصولها، وتتوقع هذه السيدة دخول موسوعة جينيس، باعتبارها أكبر شخص سنا يقفز بالمظلات على الإطلاق.

ويُذكر أن الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس بخصوص أكبر من قفز بالمظلات في مايو 2022 للسويدية لينيا إنجيجارد لارسن وكان عمرها حينها 103 أعوام، وهو ما دفع منظمو المسابقة في إلينوي إلى مراسلة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتوثيق قفزة هوفنر كرقم قياسي، بعد أن تجاوزت عمر المسنة السويدية بفارق عام.

تأمل أمريكية من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام أن تحصل على شهادة أكبر شخص سنا يقفز بالمظلات على الإطلاق بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض وقامت بقفزة خطيرة شمالي إلينوي.

وأوردت صحيفة شيكاغو تريبيون، أن دوروثي هوفنر، أعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غرب شيكاغو، أن "العمر مجرد رقم".