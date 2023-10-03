الأحد.. استكمال مُحاكمة متهم بإنهاء حياة فتاة لسرقتها

توُاصل محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد المُوافق 8 أكتوبر، مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة فتاة لسرقتها.

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وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ من العُمر 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 5 سنوات وذلك لحيازته الترامادول في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 10 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه حال مرور النقيب مُعاون مباحث ثسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية وردت له معلومات.

ومفاد هذه المعلومات أن المُتهم رجب.أ يحوز مواداً مُخدرة، وانتقل إليه حيث أيقن تواجده، فأبصره في الطريق العام مُحرزاً 45 قرص لعقار الترامادول أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.