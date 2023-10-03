الرئيس الكيني يرحب بالقرار بشأن القوة الهايتية "الحاسمة"

رحب الرئيس الكيني، يوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة مسلحة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا إلى هايتي للمساعدة في مكافحة العصابات العنيفة وتعهد بأنها "لن تخذل شعب هايتي".

جاءت تصريحات الرئيس وليام روتو بعد ساعات من التصويت الذي جرى يوم الاثنين في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما التي يتم فيها نشر قوة في الدولة الكاريبية المضطربة.

وقال روتو إن القوة التي تقودها كينيا "ستوفر بصمة مختلفة في تاريخ التدخلات الدولية في هايتي".

وقال: "سوف ننجح في هايتي. ويجب ألا نخذل شعب هايتي".

ويأذن القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، بنشر القوة لمدة عام واحد، على أن تتم المراجعة بعد تسعة أشهر الدول غير التابعة للأمم المتحدة.

وسيتم تمويل المهمة من خلال المساهمات الطوعية، حيث تعهدت الولايات المتحدة بما يصل إلى 200 مليون دولار.

ولم يتضح على الفور حجم القوة، وكانت الحكومة الكينية قد اقترحت في وقت سابق إرسال ألف ضابط شرطة.

ولم يحدد روتو متى سيتم نشرهم، لكن وزير الخارجية ألفريد موتوا قال مساء الاثنين إن ذلك سيحدث "في غضون فترة قصيرة".

وفي وقت سابق قال موتوا إن كينيا تنتظر التصويت في مجلس الأمن لكن التخطيط اللوجستي جار وإن كبار الضباط الكينيين يتلقون دروسا في اللغة الفرنسية لسد حاجز اللغة بين الكينيين والهايتيين.

وأعرب المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي يوم الجمعة عن تفاؤله بنجاح مهمة حفظ السلام. وقال: "نعم، نحن ذاهبون إلى هايتي، وسوف نقود هذه المهمة. لم نفشل أبدا".

ومع ذلك، تتهم هيئات الرقابة الشرطة الكينية منذ فترة طويلة بالفساد واستخدام القوة المميتة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

حذر ضابط شرطة سابق يعتبره الكثيرون أقوى زعيم عصابة في هايتي، جيمي شيريزر، المعروف باسم “الشواء”، من أنه سيقاتل أي قوة دولية يتم نشرها في البلاد إذا ارتكبت أي انتهاكات.

وعرضت كينيا قيادة مهمة هايتي، مستشهدة بتاريخها في بعثات حفظ السلام العالمية، وكذلك العلاقات بين أفريقيا وهايتي، حيث ينحدر معظم السكان من أصل أفريقي.

وجاء التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد عام تقريبًا من طلب حكومة هايتي المساعدة في قمع تصاعد أعمال عنف العصابات واستعادة الأمن حتى تتمكن البلاد من إجراء انتخابات طال انتظارها.

وتكافح الشرطة الوطنية في هايتي في حربها ضد العصابات، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي 10 آلاف ضابط فقط في بلد يزيد عدد سكانه عن 11 مليون نسمة.