خطوات تسجيل الأطباء المصريين بالخارج بالاستمارة الإلكترونية لدعم مصر

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبل أيام، استمارة إلكترونية لتسجيل الأطباء المصريين بالخارج، من الراغبين في دعم المنظومة الصحية في مصر، وذلك استجابة لمطالب عدد كبير من الأطباء المغتربين، لإتاحة الفرصة لهم لدعم منظومة الصحة داخل وطنهم الأم.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للأطباء المصريين بالخارج، جاء تنفيذًا لمطالبهم خلال اجتماعات الفيديوكونفراس، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي أطلقتها الوزيرة منذ بداية عملها، لفتح مجال مناقشة مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، لعرض عليهم إنجازات وأنشطة الوزارة بشكل مستمر، والاستماع إلى متطلباتهم والمشاكل التي يواجهونها داخل الدول المضيفة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج هم جزء من الوطن الأم، وتحرص دائمًا على دمجه بمشروعات ومبادرات الوطن الأم.

وإليكم خطوات التسجيل بالاستمارة الإلكترونية للراغبين في دعم المنظومة الصحية في مصر:

- أولًا تسجيل الأطباء المصريين بالخارج بملء الاستمارة الإلكترونية، من خلال هذا الرابط.

- يشترط توضيح تخصص الطبيب.

- تسجيل توقيت الزيارة.

- تسجيل نوع الدعم الراغب في تقديمه الطبيب ووسائل التواصل معه.

- تسجيل السيرة الذاتية.

- بعد ذلك يتم موافاة وزارة الصحة بتلك المعلومات لتنسيق الجهود والاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم.