المتهم بقتل سائق فى مصنع بأبوالنمرس: "ضايق إحدى العاملات فضربته بالنار"

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس حارس أمن خاص بمصنع ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق، بإطلاق النار عليه في الرأس والبطن داخل مصنع بأبوالنمرس.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه يعمل خفيرا، بالمصنع منذ 3 سنوات، بينما المجني عليه سائق لدي مالك المصنع.

وأكد المتهم أن مشاجرة نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، وانتهت بالسب والشتم والتعدي بالأيدي، لمعاكسة إحدى عاملات النظافة بالمصنع، وحينها تدخل العمال للصلح بينهما.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، كان المجني عليه متجها لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع فقام المتهم بالتعدى عليه بالسب والشتم وإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح نارى (طبنجة)، حاول المجني عليه الفرار خوفًا من المتهم والصعود أعلى سطح المبنى المعثور عليه به فتبعه المتهم بالصعود خلفه وإطلاق عدة أعيرة، فأصابه في الرأس والبطن، وفر هاربًا.



وكشفت التحقيقات أن الخفير يعمل بالمصنع، بينما المجني عليه سائق لدي مالك المصنع، ويوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب مضايقة المجني عليه لإحدى العاملات بالمصنع، على إثرها أطلق النار عليه، مما أسفر عن مقتله.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفيرا خاصا يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق

وفاة 3 شباب في حادث تصادم بكفر الشيخ



لقى 3 شباب مصرعهم فى حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزى بنطاق مركز بيلا بكفر الشيخ، بسبب القيادة بسرعات عالية أثناء التسابق بين بعضهم البعض، لينتج عن ذلك إصابتهم بإصابات بالغة توفوا على إثرها متأثرين بإصابتهم داخل استقبال مستشفى بيلا المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه وفاة 3 شباب متأثرين بإصابتهم داخل مستشفى بيلا المركزي.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا إلى موقع الحادث، وكذلك مستشفى بيلا المركزي، حيث تبين وفاة كل من عبد الرحمن مسعود عبد الحق 18عاما، ورمضان محمد جودة 18 عاما، ومحمود خالد عبد المقصود 18عاما، وجميعهم مقيمين بقرية سريوة الكبري التابعة لمركز بيلا.

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة بيلا، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالحادث وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، التي قررت بدفن جثامين الشباب بمعرفة أهليتهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

إصابة 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين



أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.