رصد 7 مطابع لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية دون ترخيص

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام القائمين على إدارة (7) مطابع "دون ترخيص" كائنين بدائرة قسمى شرطة "عين شمس - السلام أول" بالقاهرة) بتقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على المطابع وبحوزتهم (كميات كبيرة من الكتب الدراسية لمراحل تعليمية مختلفة) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية وتقليد المطبوعات المختلفة.

حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق:

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدًا لبيعه.

أضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما.

في سياق متصل اعترف مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة تجاه المتهمين.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (خفير خصوصى وسائق) حال استقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سيء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه واعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.