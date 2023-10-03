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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

 فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر.

  بينما احتفظ مارسيلو جروهي، حارس مرمى اتحاد جدة، بجائزة الحارس الأفضل، وحصد لويس كاسترو، مدرب النصر، جائزة مدرب الشهر.

 وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي سجل كل واحد منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

 واحتفظ مارسيلو جروهي، حارس اتحاد جدة، بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف في الشهر الماضي في 4 مباريات، أما البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، ففاز بجائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.

 وفاز معاذ فقيهي، لاعب التعاون، بجائزة أفضل لاعب واعد بعدما تنافس مع زميليه في الفريق أحمد باحسين وسطام الروقي.

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