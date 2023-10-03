لاعب يد الأهلي : المنافسة القارية تزداد صعوبة مع الأدوار الاقصائية

قال نبيل شريف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد لرجال بالنادي الأهلي أن المنافسة الحالية في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الكونغو صعبة، وسوف تشهد مواجهات قوية مع الوصول إلى الأداور الحاسمة على اللقب القاري.





وقال شريف خلال تصريحاته إن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة، ولا يفرق بين أي منافس ، ويعمل على تحقيق اللقب الغائب عن خزانة بطولات النادي منذ سنوات.

نظام لعب ثابت ..

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز، يدير الفريق بطريقة نظام ثابت، ويدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنافسين قبل كل مباراة، ويلزم اللاعبين بتعليمات فنية وخططية محددة.

وأكد لاعب يد الأهلي على أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم خلال البطولة من أجل التتويج بها وعدم التفريط في اللقب وإهدائها لجماهير الأهلي التي تساندهم وتدعمهم باستمرار.



ويلتقي فريق يد الأهلي للرجال غدًا الاربعاء فريق نزيكو الكاميروني ، لحساب منافسات دور الثمانية للبطولة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.