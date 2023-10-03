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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في 14 أكتوبر.. حلقة النار تمر بأجزاء عدة من العالم

ظاهرة حلقة النار
ظاهرة حلقة النار

 في 14 أكتوبر، يشهد العالم حدث فلكي مميز ويتم رؤيته في السماء، والذي يكون عبارة عن كسوف حلقي وليس كلي، وهو المعروف بـ"حلقة النار"، والتي يكون فيها القمر حاجبًا لجزء من الشمس وليس الشمس بأكملها.

 حلقة النار تزين السماء في أكتوبر:

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حلقة النار وقمر الصياد.. ظواهر فلكية نادرة تزين السماء خلال أيام

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بركان تال ثورة حلقة النار| فيديو

 وتشهد القارتان الأمريكيتان في 14 أكتوبر، حدثًا فلكيًا مميزًا حيث سيمكن هناك رؤية الكسوف الحلقي للشمس، المعروف بـ"حلقة النار".

 

 ما الفرق بين الكسوف الكلي وحلقة النار:

 الكسوف الكلي للشمس، هو الذي يحجب فيه القمر الشمس بشكل كامل، ويعتبر الكسوف الكلى للشمس، هو حادث سعيد للطبيعة، ويحدث عندما يتقاطع الشمس والقمر، وخلال كسوف الشمس الكلى للشمس، يلقى القمر ظله على سطح كوكب الأرض، وفي هذه الظاهرة الفلكية يمر  قرص القمر تمامًا أمام قرص.

 

 الكسوف الحلقي “حلقة النار”:

 يحدث الكسوف الحلقي “حلقة النار” عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه لا يغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة.

 يعد الكسوف ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يمر القمر في المستوى نفسه بين الأرض والشمس، وفي 21 يونيو، أي الأحد، ستشهد العديد من دول العالم إما كسوفًا جزئيًا أو حلقيًا مع ظهور القمر أمام الشمس بالنسبة للأرض.

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