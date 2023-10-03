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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد أزمة هدف دياز..ليفربول يحصل على التسجيلات الصوتية لتقنية الفيديو

لويس دياز
لويس دياز

نجح نادي ليفربول في الحصول على التسجيلات الخاصة لهدف لاعبه الكولومبي لويس دياز الذي تم إلغاءه أمام توتنهام هوتسبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام فاز على نظيره ليفربول بهدفين لهدف، وشهد اللقاء لقطة جدلية بعد إلغاء هدف لويس دياز من قبل تقنية الفيديو رغم أن الإعادة التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم إعتمادها لإصدار القرار.

وكان دراين إنجليند حكم تقنية الفيديو ومساعده دان كوك، أرتكبا خطأ في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح خلال المباراة.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن ليفربول حصل على التسجيلات الصوتية للمحادثة بين سايمون هوبر، وحكم الساحة في مباراة توتنهام مع إنجليند في تقنية الفار خلال إلغاء هدف دياز.

وتابعت أن التسجيلات ستكون متاحة أمام الجمهور الأسبوع المقبل، لسماع ما حدث بالفعل في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا.

ضغط هاورد ويب رئيس لجنة الحكام من أجل نشر التسجيلات الصوتية منذ يوم الأحد، من أجل قطع الشك، وقفل أبواب الشكوك ونظريات المؤامرة.

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