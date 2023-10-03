لاعب يد الأهلي : سلامة اللاعبين أهم مكاسب دور المجموعات الأفريقي

أشاد عبد العزيز إيهاب «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، بما قدمه الفريق الأحمر بمرحلة دور المجموعات ، معبرًا عن سعادته بعد تأهل الفريق للدور التالي وتصدر المجموعة ببطولة إفريقيا أبطال الدوري، التي تقام في الكونغو برازافيل.





وأكد زيزو في تصريحاته أن أهم المكاسب التي خرج بها الفريق من دور المجموعات هو التأهل كأول المجموعة، والفوز بكافة المباريات التي شارك فيها ، وسلامة اللاعبين وعدم وجود أي إصابات.



وأشاد لاعب الأهلي بقوة فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي الذي واجه الأهلي في ختام مباريات دور المجموعات، متوقعا أن تتكرر المواجهة من جديد في المباراة النهائية بالبطولة.

وعن تعليمات الجهاز الفني، أوضح أن ديفيد ديفيز المدير الفني يطالب الفريق باللعب بكل قوة وبكامل التركيز منذ الدقيقة الأولى في أي مباراة لمعالجة البداية المتأخرة للفريق في معظم مباريات الموسم الحالي، وهو ما تحسن بالفعل خلال مواجهات البطولة الإفريقية.

رجل المباراة ..

وعبر زيزو عن سعادته بحصول نبيل شريف على جائزة رجل مباراة شبيبة كينشاسا، وهو ما سيمثل دفعة قوية للاعب المنضم حديثا للفريق، وسيكسبه مزيدا من الثقة لتقديم أفضل ما لديه في المباريات المقبلة.

ووعد جمهور الأهلي بالمنافسة بشكل قوي على اللقب، والعمل على التتويج بالكأس من أجل تعويض الجمهور عن فترة غيابه عن خزانة بطولات النادي.

ومن المقرر أن يواجه فريق كرة اليد الأول بالأهلي غدا الاربعاء فريق نزيكو الكاميروني في إطار منافسات دور الثمانية للبطولة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.