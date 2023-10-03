أحداث ماسبيرو الثانية.. مشاهد مهمة من قلب القضية

منذ 3 سنوات، أسدلت محكمة الجنايات، الستار على محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

قائمة الاتهامات:

النيابة أسندت إلى المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو الثانية، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

حكم بالإدانة "أول درجة":

في إبريل 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم في قضية أحداث ماسبيرو الثانية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

جاء بالحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التى بنيت على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة، وأن إنكار المتهمين للجرائم المسندة إليهم بالتحقيقات، لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها.

إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين:

ثم بعد ذلك، أعيدت إجراءات محاكمة 3 متهمين هاربين في ضوء قضية أحداث ماسبيرو الثانية، عقب إلقاء القبض عليهم، وتقدمهم بالطعن على الأحكام الصادرة ضدهم آنذاك.

النيابة عن المتهمين: "تحالفوا مع الشيطان"

النيابة في مرافعتها بقضية أحداث ماسبيرو الثانية، أكدت أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان، مشددة على أن وقائع الدعوى بدأت بأن أبت العصبة التي وصفتها المرافعة بـ"الجاهلة" على الرضوخ لإرادة الشعب، فأعلوا مصلحة عشيرة يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وتابعت بالقول :"جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غدٍ أفضل"، وتابعت المرافعة بأن المتهمين حولوا المنابر من منارات حق وترك الشقاق لأبواق خسة وغل و نفاق.

أشارت المرافعة إلى صدور الأوامر للكوادر بالمحافظات لتصعيد نشاطهم الإجرامي لإيجاد حالة من الشلل و افتعال المشاكل، في وقت عصيب لبث الفوضى ولو باستخدام العنف و السلاح، وذكرت بأنه في يوم 5 يوليو 2013 تجمهر المتهمان ومئات عدة وبدؤوا مسيرة من النهضة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، متحفزين ومسلحين بالسلاح والكراهية، اشتبكوا مع الأهالي، فمُزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء.

شددت المرافعة أن أهالي بولاق أبوالعلا استبسلوا في الزود عنها فنالهم ما نالهم من قتل، وأزهقت أرواح لاتدري بأي ذنب ازهقت، لتتساءل النيابة : "أهذا ما يقول به إيمانكم"، وسردت النيابة الأدلة القولية للشهود، جاء فيها أن عدد من المتجمهرين تعدوا على المواطنين، ورددوا هتافات معادية، وقصدوا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأشارت النيابة إلى تقارير الصفة التشريحية و المعمل الجنائي بخصوص الإصابات ذات الطبيعة النارية.

بتاريخ أكتوبر 2020، قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم إبراهيم عزمى، والمشدد 10 سنوات للمتهمين محمد سعيد ومحمد عزمى، فى إعادة محاكمتهم بقضية أحداث ماسبيرو الثانية.