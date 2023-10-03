صبحي يهنئ ريماس خليل بالتأهل إلي أوليمبياد باريس بالفوز بفضية أفريقيا للرماية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الإتحاد المصري للرماية ولاعبة المنتخب الوطني ريماس خليل، بعد تأهلها إلي أوليمبياد باريس.



وتأهلت لاعبة المنتخب الوطني صاحبة ال ١٧ عامًا ريماس خليل إلي أوليمبياد باريس بعد إحرازها الميدالية الفضية في منافسات 10 متر مسدس سيدات، بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الرامية مي مجدي لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات 10 م بندقية ضغط هواء سيدات.