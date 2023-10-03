انهيار كبير يصدم المزارعين ووصل سعر قنطار القطن باسيوط 9970 جنيهاً اليوم

في مزادات القطن العلنية اليوم في مدينة أسيوط، واجه المزارعون انهيارًا كبيرًا في أسعار القطن. وقد بلغ سعر قنطار القطن الواحد حوالي 9970 جنيهًا مصريًا في المزادات العلنية هذا الانخفاض الكبير في الأسعار يعتبر صدمة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة القطن كمصدر رئيسي للدخل.

ويعتبر انخفاض سعر القطن أمرًا خطيرًا على المزارعين، حيث إنه سيؤدي إلى تراجع دخلهم وزيادة معاناتهم، كما أنه قد يؤثر بشكل سلبي على حجم الإنتاج المستقبلي، حيث قد تتردد بعض المزارعين في زراعة القطن في المواسم القادمة.

تعد زراعة القطن من أهم الأنشطة الزراعية في اسيوط، حيث تعمل العديد من الأسر على زراعته وتجهيزه للبيع. وقد تأثرت هذه الأسر المزارعة بشدة بانخفاض سعر القطن اليوم، مما يهدد قدرتهم على تحقيق الأرباح المتوقعة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر القطن، منها تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات العرض والطلب. وقد ترتبط أيضًا بعوامل محلية مثل نوعية الأقمشة المنتجة ومستوى الجودة والمعايير الدولية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر القطن قد يبدو مفيدًا للمزارعين على السطح، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تقليل كمية القطن المباعة، نظرًا لتراجع الطلب وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أخرى تعود عليهم بأرباح أكبر.

وتتطلع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة المزارعين في التعامل مع هذا التحدي، عن طريق زيادة الدعم المالي وتوفير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لتحسين إنتاجية المزارعين وتنويع محاصيلهم.

علاوة على ذلك، قد يكون من الضروري للمزارعين التفكير في التحول إلى مزارع أعلى قيمة مثل زراعة المحاصيل العضوية أو زراعة المحاصيل التي تلبي احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل.

لذا، يجب على المزارعين في أسيوط وغيرهم من المناطق أن يتبنوا استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتعزيز إنتاجيتهم والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة. وعلى الحكومة أن تلتزم بدعم القطاع الزراعي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النجاح والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبهم، طالب المزارعون بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة من خلال تسويق المنتج بشكل أفضل وتشجيع استخدام منتجات وأقمشة القطن المحلية بدلاً من المستوردة، وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي والتصدير إلى الدول الأخرى، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحسين جودة المحصول ونوعيته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة.