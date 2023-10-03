5 أحزاب تخطر مجلس النواب باختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، بسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

قائمة إخطارات الأحزاب السياسية

وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية ما يلي: